Новые рейтинги Зеленского вдвое больше Порошенко, фото — Главком

https://racurs.ua/n142442-novye-reytingi-zelenskogo-vdvoe-bolshe-poroshenko.html

Ракурс

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вдвое превышает электоральные показатели пятого главы государства Петра Порошенко.

Среди тех, кто окончательно определился с выбором и пошел бы на участки, если бы голосование проходило в ближайшие дни, 33% отдали бы голос Зеленскому и 18% — Порошенко.

Таковы результаты опроса социологических служб SOCIS и Центра Разумкова. Во втором туре 44% опрошенных проголосовали бы за Зеленского, а 20% готовы отдать свои голоса за экс-президента.

Если бы сейчас проходил первый тур президентских выборов, 26% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 14% — за Порошенко. Далее в рейтинге Юрий Бойко и Юлия Тимошенко.

При этом почти 65% опрошенных считают, что страна развивается в неправильном направлении и только 21,5% считают иначе.

Социологи 21−28 июля опросили 4 тыс. человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией.