У скільки обійдеться підняття мінімалки бюджету

https://racurs.ua/ua/n142715-u-skilky-obiydetsya-pidnyattya-minimalky-budjetu.html

Ракурс

Мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тис. грн вже найближчими днями. Верховна Рада збереться на позачергове засідання 25 серпня, щоб ухвалити це рішення.

Зарплата підвищиться на 277 грн, проте й така сума сильно позначиться на бюджеті України. Зокрема, підняття мінімалки до 5 тис. грн обійдеться бюджету у 3 млрд грн за три місяці. Про це розповів заступник міністра фінансів України Денис Улютін в інтерв’ю «Еспресо».

Саме тому держава не може одразу підняти мінімалку до 7−10 тис. грн, як просять багато людей — наразі немає таких ресурсів.

Утютін також розповів, що питання підняття мінімальної заробітної плати з 1 вересня обговорювалося вже давно, проте не виносилося на загал.

Коли ми зрозуміли, що це фінансово можливо, коли ми порахували, що і Пенсійний фонд, і місцеві бюджети отримують свою частину від цього збільшення, — президент цю ініціативу вніс від себе як підняття до 5 тис. грн мінімальної заробітної плати з 1 вересня, — додав замміністра фінансів.

Як писав «Ракурс», Верховна Рада збереться на позачергове засідання 25 серпня об 11.00. Серед законопроектів, за які голосуватимуть нардепи, є й проект закону про підняття мінімальної зарплати.