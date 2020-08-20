Во сколько обойдется поднятие минималки бюджету

https://racurs.ua/n142715-vo-skolko-oboydetsya-podnyatie-minimalki-budjetu.html

Ракурс

Минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тыс. грн уже в ближайшие дни. Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 25 августа, чтобы проголосовать за данный законопроект.

Зарплата повысится на 277 грн, но и такая сумма сильно скажется на бюджете Украины. В частности, повышение минималки до 5 тыс. грн обойдется бюджету в 3 млрд грн за три месяца. Об этом рассказал заместитель министра финансов Украины Денис Улютин в интервью «Эспрессо».

Именно поэтому государство не может сразу поднять минималку до 7−10 тыс. грн, как просят многие — да данный момент нет таких ресурсов.

Утютин также рассказал, что вопрос повышения минимальной заработной платы с 1 сентября обсуждался уже давно, однако не выносился на всеобщее обозрение.

Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, «президент эту инициативу внес от себя как поднятие до 5 тыс. грн минимальной заработной платы с 1 сентября, — добавил замминистра финансов.

Как писал «Ракурс», Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 25 августа в 11.00. Среди законопроектов, за которые будут голосовать нардепы, есть и проект закона о повышении минимальной зарплаты.