Аномалию в магнитном поле Земли зафиксировало NASA. Фото: sily.ru

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Ракурс

Аномалию в магнитном поле Земли обнаружили специалисты американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Магнитное поле Земли действует как щит вокруг планеты, отражая и улавливая заряженные солнечные частицы. При этом над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана магнитное поле чрезвычайно слабое. Явление получило название Южно-Атлантическая аномалия или SAA. Об этом 20 августа сообщает NASA.

Образовавшаяся гигантская аномалия пропускает заряженные солнечные частицы к планете. Аномалия может выводить из строя компьютеры и препятствовать сбору информации со спутников. При этом SAA не влияет на обыденную жизнь людей. Но в NASA заявляют, что аномалия расширяется на запад и магнитное поле в этой зоне ослабевает.

В космическом агентстве заявляют, что разделение аномалии на две части создает дополнительные проблемы для спутников.

Напомним, астронавты агентства NASA сделали с Международной космической станции фото двух уникальных атмосферных особенностей. На фотографиях одновременно видно полярное сияние и свечение атмосферы Земли.