Аномалію в магнітному полі Землі зафіксувало NASA. Фото: sily.ru

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Аномалію в магнітному полі Землі виявили фахівці американського національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору NASA.

Магнітне поле Землі діє як щит навколо планети, відображаючи і вловлюючи заряджені сонячні частинки. При цьому над Південною Америкою та південною частиною Атлантичного океану магнітне поле надзвичайно слабке. Явище отримало назву Південно-Атлантична аномалія або SAA. Про це 20 серпня повідомляє NASA.

Новоутворена гігантська аномалія пропускає заряджені сонячні частинки до планети. Аномалія може виводити з ладу комп’ютери й перешкоджати у збиранні інформації з супутників. При цьому SAA не впливає на буденне життя людей. Але в NASA заявляють, що аномалія розширюється на захід і магнітне поле в цій зоні слабшає.

У космічному агентстві заявляють, що поділ аномалії на дві частини створює додаткові проблеми для супутників.

Нагадаємо, астронавти агентства NASA зробили з Міжнародної космічної станції фото двох унікальних атмосферних особливостей. На світлинах одночасно видно полярне сяйво і світіння атмосфери Землі.