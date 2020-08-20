Тест на коронавірус вимагатиме Єгипет від туристів

Єгипет. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142713-test-na-koronavirus-vymagatyme-iegypet-vid-turystiv.html

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Коронавірус у світі стрімко поширюється, тому влада Єгипту вирішила ввести обов’язкове тестування на коронавірус для туристів, які прибувають до країни.

Таке рішення ухвалили через збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус у країнах, громадяни яких найчастіше обирають саме цей курорт для подорожі. Про це повідомив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі, передає CNN.

Повідомляється, що нововведення наберуть чинності вже 1 вересня. Тепер мандрівники, що подорожують до країни, мусять мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.

В уряді вважають, що введення такого обмеження допоможе захистити здоров’я як туристів, так і громадян Єгипту. До введення нових правил мандрівники зобов’язувалися пройти лише температурний скринінг по прибуттю до країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України оновило свій список країн «червоної» та «зеленої» зон. У «зеленому» переліку налічували 66 країн, серед яких були й популярні курорти — Туреччина, Єгипет, Хорватія та Греція.