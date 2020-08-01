У світі триває епідемія коронавірусної хвороби COVID-19

https://racurs.ua/ua/n141912-moz-znachno-rozshyrylo-spysok-krayin-chervonoyi-zony-epidemiya-koronavirusu-dokument.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України оновило свій список країн «червоної» та «зеленої» зон, який формується на основі даних про епідеміологічну ситуацію у цих державах.

У новому списку перелік країн «червоної» зони розширено. Тепер у ньому 127 держав. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

«Червоний» список зріс майже вдвічі. До нього із «зеленого» переліку перейшли, зокрема, Польща, Кіпр та Грузія.

У «зеленому» переліку 66 країн. Серед них такі популярні серед туристів країни як Туреччина, Єгипет, Хорватія та Греція.

Нещодавно у МОЗ заявляли, що з 1 серпня змінюють показники, за якими створюється цей перелік. Тепер враховуватимуться два показники, за перевищення яких країни вноситимуть до відповідного списку:

якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України;

якщо відсоток хворих у країні за останні 14 днів порівняно з минулими 14 днями буде більшим ніж 30%.

Відповідні списки оновлюватимуться раз на сім днів. Раніше Україна вимірювала кількість активних хворих у тій чи іншій країні.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу розповів про зміни з 1 числа правил перетину кордону для іноземців та українців, які повертаються з-за кордону:

прибуття з країн «зеленої» зони потребує лише наявності полісу медичного страхування, без необхідності проходження самоізоляції та проведення тестування;

прибуття з країн «зеленої» зони потребує наявності полісу медичного страхування, а також проходження 14-денної самоізоляції або проходження ПЛР-тестування чи наявності зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону тесту.

Нагадаємо, у МОЗ назвали причини зростання кількості зафіксованих випадків зараження коронавірусом.