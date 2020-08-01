В мире продолжается эпидемия коронавирусной болезни COVID-19, фото:

https://racurs.ua/n141912-minzdrav-rasshiril-spisok-stran-krasnoy-zony-epidemiya-koronavirusa-dokument.html

Ракурс

Министерство здравоохранения Украины обновило свой список стран «красной» и «зеленой» зон, который формируется на основе данных об эпидемиологической ситуации в этих государствах.

В новом списке перечень стран «красной» зоны расширен. Теперь в нем 127 государств. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Красный» список вырос почти вдвое. В него из «зеленого» списка перешли, в частности, Польша, Кипр и Грузия.

В «зеленом» списке 66 стран. Среди них такие популярные среди туристов страны как Турция, Египет, Хорватия и Греция.

Недавно в Минздраве заявляли, что с 1 августа изменяют показатели, по которым создается этот перечень. Теперь будут учитываться два показателя, за превышение которых страны будут вносить в соответствующий список:

если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины;

если процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями будет больше 30%.

Соответствующие списки будут обновляться раз в семь дней. Ранее Украина измеряла количество активных больных в той или иной стране.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга рассказал об изменениях с 1 числа правил пересечения границы для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за границы:

прибытие из стран «зеленой» зоны требует только наличия полиса медицинского страхования, без необходимости прохождения самоизоляции и проведения тестирования;

прибытие из стран «зеленой» зоны требует наличия полиса медицинского страхования, а также прохождения 14-дневной самоизоляции или прохождения ПЦР-тестирования или наличия сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы теста.

Напомним, в Минздраве назвали причины роста количества зафиксированных случаев заражения коронавирусом.