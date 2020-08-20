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Ракурс
Египет. Фото: Pixabay

Тест на коронавирус будет требовать Египет у туристов

20 авг 2020, 10:21
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Коронавирус в мире стремительно распространяется, поэтому власти Египта решили ввести обязательное тестирование на коронавирус для туристов, прибывающих в страну.

Такое решение приняли из-за увеличения количества случаев заболевания коронавирусом в странах, граждане которых чаще всего выбирают этот курорт для путешествия. Об этом сообщил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает CNN.

Сообщается, что нововведения вступят в силу уже 1 сентября. Теперь у путешественников, которые посещают страну, должен быть с собой негативный результат ПЦР-теста.


В правительстве считают, что введение такого ограничения поможет защитить как туристов, так и граждан Египта от заражения. До введения новых правил путешественники обязывались пройти только температурный скрининг по прибытию в страну.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины обновило свой список стран «красной» и «зеленой» зоны. В «зеленом» перечне насчитывали 66 стран, среди которых были и популярные курорты — Турция, Египет, Хорватия и Греция.


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