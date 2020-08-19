Відразу два незвичайних явища над Землею показало на фото NASA

NASA. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142678-vidrazu-dva-nezvychaynyh-yavyscha-nad-zemleu-pokazalo-na-foto-nasa.html

Ракурс

NASA, американське національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, показало незвичайний знімок, на якому показали відразу два незвичайних явища.

Фото двох унікальних атмосферних особливостей зробили з Міжнародної космічної станції (МКС) астронавти агентства.

На фотографії одночасно видно полярне сяйво і світіння атмосфери Землі. Зазначається, що ці особливості атмосфери Землі хоч і мають різну природу, але з’являються на одній висоті.







Астронавти повідомляють, що світіння атмосфери відбувається через реакцію хімічних речовин, а полярне сяйво з’являється в результаті зіткнення заряджених частинок сонячного вітру з верхніми шарами атмосфери.

Зазначимо, що полярні сяйва також трапляються і на інших планетах. На Венері воно проявляється у вигляді світлих і дифузних плям різної форми та інтенсивності, та іноді зачіпає весь планетарний диск, а на Марсі виявлене світлове випромінювання було потоком електронів, що рухаються уздовж силових ліній магнітного поля у верхні шари атмосфери Марса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астероїд розміром із великий пікап пролетів у небезпечній близькості від Землі. Космічна «куля» пролетіла над південною півкулею Землі зі швидкістю 44,4 тис. км/год.

Відстань між небесним каменем і нашою планетою було якихось 3 тис. км, що за космічними мірками вважається мізерним. Фахівці NASA помітили астероїд лише через шість годин після того, як він пролетів повз нашої планети.