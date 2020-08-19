Медогляд перед 1 вересня обов’язковий тільки для першокласників — відео пояснень Ляшка

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Ракурс

Медичний огляд напередодні 1 вересня, старту навчального року, є обов’язковим тільки для першокласників. Для решти учнів шкіл необхідно проходити його раз на рік і узгоджувати дату із днем народження школяра.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу повідомив, що МОЗ просило владу на місцях не провокувати скупчень дітей і батьків в поліклініках не тільки в епідсезон, але й напередодні 1 вересня.

Медогляди не для першокласників можна провести в травні чи серпні, їх прив’язують до дня народження школяра плюс-мінус два тижні. Відповідальність за це покладено на батьків, які разом із сімейним лікарем визначають оптимальну дату, — розповів Ляшко.

Він також вважає, що цього року карантинні умови можуть змінити й проходження медоглядів для першокласників. Ляшко розповів, що до питання треба підходити виважено, щоб запобігти скупченню дітей і дорослих.

Питання можна розтягнути в часі залежно від епідситуації в регіоні, — заявив головний санлікар країни.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що МОЗ затвердить нові правила перебування учнів в школах під час навчання в умовах коронавірусного карантину. Однією з новинок стане використання захисних прозорих екранів вчителями під час уроків. Натомість керівництво галузі наразі не обговорює обов’язкове ПЛР-тестування педагогів.

У Києві ж влада планує створити в школах ізолятори для дітей, у яких запідозрять коронавірус.