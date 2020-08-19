Справу Омеляна про недостовірне декларування закрили. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n142676-spravu-omelyana-pro-nedostovirne-deklaruvannya-zakryly-stala-vidoma-prychyna.html

Ракурс

Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури, більше не є фігурантом кримінального провадження про декларування недостовірних даних. Цю справу закрили.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання Омеляна та звільнила його від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) КК України у зв’язку із закінченням строків давності. Про це 19 серпня повідомила прес-служба Антикорупційного суду.

У суді зазначили, що провадження проти Омеляна надійшло на розгляд ВАКС 25 вересня 2019 року, де було обвинувачення щодо подання екс-міністром декларацій за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму 3 млн 34 тис. 532 грн та 8 млн 24 тис. 419 грн відповідно. Виявилося, що строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим — 30 березня 2020 року.

Після того, як вказані строки спливли, Омеляну двічі роз’яснювали право на звільнення від кримінальної відповідальності. Але екс-міністр обидва рази наполягав на продовженні судового розгляду й лише 18 серпня 2020 року звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Омелян 19 серпня на власній сторінці у Facebook повідомив, що ця справа була розпочата ще в 2017 році і попри те, що в березні 2020 року її строки вийшли, вона продовжувалася розглядатися в суді за бажанням екс-міністра.

Я вважаю, що ця справа має виключно політичний характер і її метою була дискредитація мене як міністра, щоб зупинити захід лоукостів, реформи на «Укрзалізниці» і в «Укравтодорі», — зазначив Омелян і додав, що ця справа не містить корупційних дій.

Нагадаємо, 14 серпня НАБУ завершило розслідування щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, яке стосується ухваленого у 2017 році ним наказу про зниження усіх портових зборів (окрім маякового) на 20%.