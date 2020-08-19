Дело Омеляна о недостоверном декларировании закрыли. Фото: mind.ua

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Владимир Омелян, бывший министр инфраструктуры, больше не является фигурантом уголовного производства о декларировании недостоверных данных. Это дело закрыли.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила ходатайство Омеляна и освободила его от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины в связи с истечением сроков давности. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Антикоррупционного суда.

В суде отметили, что дело против Омеляна поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 года, где было обвинение относительно предоставления экс-министром деклараций за 2015 и 2016 годы с указанием недостоверной информации на сумму 3 млн 34 тыс. 532 грн и 8 млн 24 тыс. 419 грн соответственно. Оказалось, что сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму — 30 марта 2020 года.

После того, как указанные сроки истекли, Омеляну дважды разъясняли право на освобождение от уголовной ответственности. Но экс-министр оба раза настаивал на продолжении судебного разбирательства и лишь 18 августа 2020 года обратился в суд с соответствующим ходатайством.

Омелян 19 августа на собственной странице в Facebook сообщил, что это дело было начато еще в 2017 году и, несмотря на то, что в марте 2020 года его сроки вышли, оно продолжалось рассматриваться в суде по желанию экс-министра.

Я считаю, что это дело имеет исключительно политический характер и его целью была дискредитация меня как министра, чтобы остановить заход лоукостов, реформы на «Укрзализныце» и в «Укравтодоре», — отметил Омелян и добавил, что это дело не содержит коррупционных действий.

Напомним, 14 августа НАБУ завершило расследование в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которое касается принятого в 2017 году им приказа о снижении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.