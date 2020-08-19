Акцию протеста против убийства кабана-похитителя ноутбука организовали в Германии

Кабан Эльза и нудист. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n142675-akciu-protesta-protiv-ubiystva-kabana-pohititelya-noutbuka-organizovali-v-germanii.html

Ракурс

Протест в Германии в поддержку кабана Эльзы из мема с нудистом устроили зоозащитники.

Протестующие утверждают, что животное является абсолютно мирным и не может причинить вреда отдыхающим у озера. Об этом сообщает BBC.

Фотографии, на которых голый мужчина гонится за кабаном и ее детенышами, укравшими его вещи, стали вирусными. Они были опубликованы пользователем Facebook Adele Landauer с позволения запечатленного мужчины и моментально разлетелись по всему интернету.

Отмечается, что популярного кабана Эльзу могут убить уже в ближайшее время из-за большой популяции животных. Представитель местного лесного хозяйства Кати Каммер заявила, что дикие кабаны возле озера Тойфельзее перестали бояться людей и это проблема. Чиновники опасаются, что кабаны могут стать агрессивными и переносить инфекции.

В то же время в пригороде Берлина, где находится озеро, прошла акция в поддержку героини мема Эльзы и других диких кабанов. Также в интернете защитники кабанов создали петицию под названием «Спасите дерзкую, но мирную свинью Тойфельзее», которая уже собрала более 11 тыс. подписей.

Автор петиции утверждает, что кабан Эльза — абсолютно мирное создание и хорошо ладит с людьми, а недавний инцидент с кражей ноутбука у нудиста только подтверждает социальность животного.

Ежегодный сезон охоты на кабанов начинается осенью. Еще один представитель лесхоза Марк Франуш заявил, что Эльзу не убьют до тех пор, пока ее поросята не станут достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно заботиться о себе.

Напомним, ранее мы сообщали, что погоню за диким кабаном-похитителем ноутбука устроил нудист в Германии.

Инцидент произошел 5 августа на пляже у озера Тойфельзе в пригороде Берлина. Дикий кабан, встреча с которым в этом регионе не редкость, вместе с поросятами бродил по пляжу и утащил пакет с ноутбуком. Мужчина-нудист не растерялся и начал бежать за воришкой.