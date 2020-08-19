Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Остров медуз обнаружили в Бердянске. Фото: apostrophe.ua

«Остров медуз» в Азовском море показали на видео

19 авг 2020, 12:17
999

«Остров медуз» обнаружили в Бердянске люди, которые отдыхают на берегу Азовского моря.

Видео скопления этих морских животных в районе Дальней косы выложила в соцсети одна из отдыхающих. Женщина показала, как резиновая лодка буквально застряла среди медуз. Впоследствии событием заинтересовались телеканалы, которые сняли несколько сюжетов.

По словам отдыхающих, большое количество медуз видели 13, 14 и 15 августа. Впоследствии они исчезли после того, как изменилось направление ветра. Одна из отдыхающих заявила, что из-за медуз вода напоминает кисель — настолько их много в море. Люди рассказывают, что выбирают прогулки по набережной вместо купания в море.

Заместитель директора по научной работе Ирем Константин Демьяненко заявил, что к резкому увеличению медуз привели теплая зима и повышение солености Азовского моря. Кроме того, сильно влияют на количество медуз и шторма.


Ранее сообщалось, что в июле медузы и морские блохи заполонили курорты Азовского моря. Их было настолько много, что отдыхающие не могли полноценно купаться из-за агрессивного поведения морских жителей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров