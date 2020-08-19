«Остров медуз» в Азовском море показали на видео

Остров медуз обнаружили в Бердянске. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/n142674-ostrov-meduz-v-azovskom-more-pokazali-na-video.html

Ракурс

«Остров медуз» обнаружили в Бердянске люди, которые отдыхают на берегу Азовского моря.

Видео скопления этих морских животных в районе Дальней косы выложила в соцсети одна из отдыхающих. Женщина показала, как резиновая лодка буквально застряла среди медуз. Впоследствии событием заинтересовались телеканалы, которые сняли несколько сюжетов.

По словам отдыхающих, большое количество медуз видели 13, 14 и 15 августа. Впоследствии они исчезли после того, как изменилось направление ветра. Одна из отдыхающих заявила, что из-за медуз вода напоминает кисель — настолько их много в море. Люди рассказывают, что выбирают прогулки по набережной вместо купания в море.

Заместитель директора по научной работе Ирем Константин Демьяненко заявил, что к резкому увеличению медуз привели теплая зима и повышение солености Азовского моря. Кроме того, сильно влияют на количество медуз и шторма.

Ранее сообщалось, что в июле медузы и морские блохи заполонили курорты Азовского моря. Их было настолько много, что отдыхающие не могли полноценно купаться из-за агрессивного поведения морских жителей.