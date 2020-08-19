«Острів медуз» в Азовському морі показали на відео

Острів медуз виявили у Бердянську. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n142674-ostriv-meduz-v-azovskomu-mori-pokazaly-na-video.html

Ракурс

«Острів медуз» виявили у Бердянську люди, які відпочивають на березі Азовського моря.

Відео скупчення цих морських тварин в районі дальньої коси виклала в соцмережі одна з відпочивальниць. Жінка показала, як гумовий човен буквально застряг серед медуз. Згодом подією зацікавилися телеканали, які зняли кілька сюжетів.

За словами відпочивальників, велику кількість медуз бачили 13, 14 і 15 серпня. Згодом вони зникли після того, як змінився напрямок вітру. Одна з відпочивальниць заявила, що через медуз вода нагадує кисіль — настільки їх багато в морі. Люди розповідають, що вибирають прогулянки по набережній замість купання в морі.

Заступник директора з наукової роботи ІРЕМ Костянтин Дем’яненко заявив, що до різкого збільшення медуз призвели тепла зима і підвищення солоності Азовського моря. Окрім того, сильно впливають на кількість медуз і шторми.

Раніше повідомлялося, що в липні медузи та морські блохи заполонили курорти Азовського моря. Їх було настільки багато, що відпочивальники не могли повноцінно купатися через агресивну поведінку морських жителів.