Chrysaora hysocella, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n142150-tysyachi-otruynyh-meduz-zapolonyly-brytanski-plyaji-foto.html

Ракурс

Тисячі медуз-компасів (Chrysaora hysoscella), які мають отруйне жало, заполонили громадські пляжі у графстві Девон (Велика Британія).

Ці медузи є небезпечними для людей, які купаються на цих пляжах, оскільки їхні жала можуть залишати опіки. Тому місцева влада закликає відпочивальників бути обережними, повідомляє видання The Sun.

В районі узбережжя графства Девон медузи-компаси з’являються епізодично, коли вода стає достатньо теплою.

Популяції медуз поступово зростають у зв’язку із глобальним потеплінням.

Медузи-компаси — це хижаки, їжею яких є морські безхребетні та планктон. У дорослому віці вони мають діаметр 15−25 см. Зазвичай ці медузи мають жовтувато-білий колір. Вони озброєні 24 щупальцями. У кожному щупальці є жалячі клітини для захоплення здобичі та захисту від хижаків.

Нагадаємо, нещодавно медузи та морські блохи заполонили курорти Азовського моря. Великі групи цих тварин виявили біля курортного селища Кирилівка.