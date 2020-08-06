Chrysaora hysocella, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n142150-tysyachi-opasnyh-meduz-zapolonili-britanskie-plyaji-foto.html

Ракурс

Тысячи медуз-компасов (Chrysaora hysoscella), которые имеют ядовитое жало, заполонили общественные пляжи в графстве Девон (Великобритания).

Эти медузы опасны для людей, которые купаются на этих пляжах, поскольку их жала могут оставлять ожоги. Поэтому местные власти призывают отдыхающих быть осторожными, сообщает издание The Sun.

В районе побережья графства Девон медузы-компасы появляются эпизодически, когда вода становится достаточно теплой.

Популяции медуз постепенно растут в связи с глобальным потеплением.

Медузы-компасы — это хищники, пищей которых являются морские беспозвоночные и планктон. Во взрослом возрасте они имеют диаметр 15−25 см. Обычно эти медузы имеют желтовато-белый цвет. Они вооружены 24 щупальцами. В каждом щупальце есть жалящие клетки для захвата добычи и защиты от хищников.

Напомним, недавно медузы и морские блохи заполонили курорты Азовского моря. Большие группы этих животных обнаружили возле курортного поселка Кирилловка.