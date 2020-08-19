Акцію протесту проти вбивства кабана-викрадача ноутбука організували в Німеччині

Кабан Ельза та нудист. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n142675-akciu-protestu-proty-vbyvstva-kabana-vykradacha-noutbuka-organizuvaly-v-nimechchyni.html

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Протест у Німеччині в підтримку кабана Ельзи з мему з нудистом влаштували зоозахисники.

Протестувальники виступають проти вбивства кабана і стверджують, що тварина є абсолютно мирною. Про це повідомляє BBC.

Фотографії, на яких голий чоловік женеться за кабаном і її дитинчатами, які вкрали його речі, стали вірусними. Вони були опубліковані користувачем Facebook Adele Landauer з дозволу зображеного чоловіка і моментально розлетілися в мережі.

Зазначається, що популярного кабана Ельзу можуть вбити вже найближчим часом через велику популяцію тварин. Представник місцевого лісового господарства Каті Каммер заявила, що дикі кабани біля озера Тойфельзее припинили боятися людей і це наразі є проблемою. Чиновники побоюються, що кабани можуть стати агресивними та переносити хвороби.

Водночас у передмісті Берліна, де розташоване озеро, пройшла акція на підтримку героїні мему Ельзи та інших диких кабанів. Також захисники кабанів створили петицію під назвою «Врятуйте зухвалу, але мирну свиню Тойфельзее», яка вже зібрала понад 11 тис. підписів.

Автор петиції стверджує, що кабан Ельза — абсолютно мирне створіння й добре ладнає з людьми, а нещодавній інцидент із крадіжкою ноутбука в нудиста тільки підтверджує соціальність тварини.

Щорічний сезон полювання на кабанів починається восени. Ще один представник лісгоспу Марк Франуш заявив, що Ельзу не вб’ють доти, доки її поросята не стануть достатньо дорослими, щоб самостійно піклуватися про себе.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погоню за диким кабаном-викрадачем ноутбука влаштував нудист у Німеччині.

Інцидент стався 5 серпня на пляжі біля озера Тойфельзе в передмісті Берліна. Дикий кабан, зустріч із яким у цьому регіоні не рідкість, разом із поросятами гуляв на пляжі і викрав пакет із ноутбуком. Чоловік-нудист не розгубився та почав бігти за злодюжкою.