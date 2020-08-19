Медосмотр перед 1 сентября обязателен только для первоклассников

https://racurs.ua/n142677-medosmotr-pered-1-sentyabrya-obyazatelen-tolko-dlya-pervoklassnikov-video-obyasneniy-lyashko.html

Ракурс

Медицинский осмотр накануне 1 сентября, старта учебного года, является обязательным только для первоклассников. Для остальных учеников школ необходимо проходить его раз в году и согласовывать дату с днем ​​рождения школьника.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге сообщил, что Минздрав просил власть на местах не провоцировать скопление детей и родителей в поликлиниках не только во время эпидсезона, но и накануне 1 сентября.

Медосмотры не для первоклассников можно провести в мае или августе, их привязывают ко дню рождения школьника плюс-минус две недели. Ответственность за это возложена на родителей, которые вместе с семейным врачом определяют оптимальную дату, — рассказал Ляшко.

Он также считает, что в этом году карантинные условия могут изменить и даты прохождения медосмотров для первоклассников. Ляшко считает, что к вопросу надо подходить взвешенно, чтобы предотвратить скопление детей и взрослых.

Вопрос можно растянуть во времени в зависимости от эпидситуации в регионе, — заявил главный санврач страны.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Минздрав утвердит новые правила пребывания учеников в школах во время обучения в условиях коронавирусного карантина. Одной из новинок станет использование защитных прозрачных экранов учителями во время уроков. В тоже время руководство Минздрава пока не обсуждает обязательное ПЦР-тестирование педагогов.

В Киеве же власти планируют создать в школах изоляторы для детей, у которых заподозрят коронавирус.