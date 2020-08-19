Сразу два необычных явления над Землей показало на фото NASA

NASA. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142678-srazu-dva-neobychnyh-yavleniya-nad-zemley-pokazalo-na-foto-nasa.html

Ракурс

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA показало необычный снимок, на котором запечатлели сразу два необычных явления.

Фото двух уникальных атмосферных особенностей сделали с Международной космической станции (МКС) астронавты агентства.

На фотографии запечатлели одновременно полярное сияние и свечение атмосферы Земли. Отмечается, что эти особенности атмосферы Земли хоть и имеют разную природу, но появляются на одной высоте.





Астронавты сообщают, что свечение атмосферы происходит из-за реакции химических веществ, а полярное сияние появляется в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы.

Отметим, что полярные сияния также встречаются и на других планетах. На Венере оно проявляется в виде светлых и диффузных пятен различной формы и интенсивности, иногда затрагивающие весь планетарный диск, а на Марсе обнаруженное световое излучение было потоком электронов, движущихся вдоль силовых линий магнитного поля в верхние слои атмосферы Марса.

Напомним, ранее мы сообщали, что астероид размером с большой пикап пролетел в опасной близости от Земли. Космическая «пуля» пронеслась над южным полушарием Земли со скоростью 44,4 тыс. км/ч.

Расстояние между небесным камнем и нашей планетой составляло всего 3 тыс. км, что по космическим меркам считается мизерным. Специалисты NASA заметили астероид лишь спустя шесть часов после того, как он пролетел мимо нашей планеты.