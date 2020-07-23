Задержаны лидеры группировки криминального авторитета «Князя», фото: СБУ

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На Харьковщине разоблачили мощную преступную группировку, лидером которого был криминальный авторитет «Князь».

В настоящее время задержали четырех лидеров и активных участников этой группировки. Принимаются меры по задержанию других участников, в том числе и самого «Князя», руководившего действиями группировки из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что эта группировка, созданная ранее судимым за убийство гражданином, терроризировала три области — Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую.

В ее состав входили и бывшие правоохранители.

Она специализировалась на совершении тяжких преступлений. В частности, группировка осуществляла умышленные убийства. Также среди совершенных злоумышленниками преступлений — рейдерство и вымогательства.

Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти, — подчеркивают в СБУ.

Действия участников группировки квалифицируются по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (разбой), ст. 189 (вымогательство) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Принимаются меры для составления необходимых процессуальных документов и сообщения злоумышленникам о подозрениях.

Правоохранители провели 27 обысков у участников группировки. В результате были изъяты почти 8,4 млн грн, примерно 170 тыс. долл. и 40 тыс. евро. Кроме того, изъяты черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Напомним, в апреле в Харькове произошла драка, в которой пострадали топ-чиновники местной полиции. По информации местных СМИ, в драке участвовали лица, связанные с криминальным авторитетом «Князем».