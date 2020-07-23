Затримано лідерів угруповання кримінального авторитета «Князя», фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n141540-ugrupovannya-kryminalnogo-avtoryteta-knyazya-teroryzuvalo-try-oblasti-yogo-lideriv-zatrymano.html

Ракурс

На Харківщині викрито потужне злочинне угруповання, лідером якого був кримінальний авторитет «Князь».

Наразі чотирьох лідерів та активних учасників цього угруповання затримано. Вживаються заходи для затримання інших учасників, зокрема й самого «Князя», який керував діями угрупування з-за кордону. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що це угруповання, створене раніше судимим за вбивство громадянином, тероризувало три області — Харківську, Дніпропетровську та Полтавську.

До його складу входили і колишні правоохоронці.

Воно спеціалізувалося на вчиненні тяжких злочинів. Зокрема, угруповання здійснювало умисні вбивства. Також серед вчинених зловмисниками злочинів — рейдерство та вимагання.

Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади, — наголошують в СБУ.

Дії учасників угруповання кваліфікуються за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (розбій), ст. 189 (вимагання) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.

Вживаються заходи для складання необхідних процесуальних документів та повідомлення зловмисникам про підозри.

Правоохоронці провели загалом 27 обшуків в учасників угруповання. В результаті було вилучено майже 8,4 млн грн, приблизно 170 тис. дол. та 40 тис. євро. Крім того, вилучені чорнові записи, які свідчать про масштабну злочинну діяльність, а також зброя та набої.

Нагадаємо, у квітні у Харкові сталася бійка, в якій постраждали топ-чиновники місцевої поліції. За інформацією місцевих ЗМІ, у бійці брали участь особи, пов’язані з кримінальним авторитетом «Князем».