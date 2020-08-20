Вакцина від коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2708-zagadkova-vakcyna-vid-koronavirusu-chym-ryzykuut-rosiyski-medyky-i-vchyteli.html

Ракурс

У десятих числах серпня весь світ зі змішаними почуттями дізнався про реєстрацію в Росії «першої у світі вакцини від коронавірусу». Дітище дістало назву «Супутник V», що недвозначно натякає на космічні перегони часів холодної війни. За словами розробників вакцини з Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології ім. М. Гамалії, препарат є ефективним і формує стійкий імунітет.

Російським громадянам доведеться вірити вченим, а також чиновникам МОЗ і Міноборони на слово, адже достовірних даних щодо безпеки та імуногенності (здатності викликати імунну відповідь) наразі немає. Подробиці про те, як пройшли перші дві стадії випробувань вакцини від коронавірусу в Росії, хвилюють всю світову спільноту, проте такі дані не опубліковані в жодному науковому журналі. Третьої фази й зовсім ще не дісталися.

Російську вакцину від коронавірусу зареєстрували попри заклик Асоціації організацій з клінічних досліджень (куди входять найбільші світові фармкомпанії, такі, як Bayer, Novartis та Pfizer) відкласти держреєстрацію препарату до успішного завершення всіх клінічних випробувань. Експерти назвали такий поспіх «пережитком героїчної парадигми, характерної для часів піонерів вакцинації».

Тим часом Володимир Путін заявив, що одна з його дочок вже прищепилася російською вакциною від коронавірусу під дивною назвою «Супутник V», а МОЗ РФ пообіцяло запустити масову вакцинацію в жовтні, почавши з медиків і вчителів.

«Перша у світі вакцина від коронавірусу» викликає багато запитань. Як російські вчені встигли зробити й апробувати її в неймовірно короткий строк? Чи дійсно вона є безпечною і які ризики несе?

«Перша у світі» вакцина від коронавірусу — не перша

Правду кажучи, російська вакцина від коронавірусу не стала першою у світі. Наприкінці червня компанія CanSinoBio (Китай) отримала дозвіл на використання своєї векторної вакцини проти коронавірусної інфекції для військових. Сьогодні доволі багато вакцин проходять останню — третю — фазу випробувань. Наприклад, препарат біотехнологічної компанії Moderna (США), британсько-шведської компанії AstraZeneca, який вони розробляють спільно з Оксфордським університетом, вакцина від компанії BioNTech (Німеччина), Pfizer... Це далеко не весь перелік, в той час як російська вакцина до третьої фази тільки підійшла.

Трохи про фази клінічних випробувань. Після успішних випробувань на тваринах лікарські препарати, вакцини тестують на добровольцях. У першій фазі препарат перевіряється на безпеку — вводиться здоровим людям без супутніх захворювань. Якщо тут усе гаразд, переходять до другої фази, в якій беруть участь різні категорії — діти, люди похилого віку, пацієнти з різними захворюваннями... Вчені уважно вивчають ефективність вакцини, дивляться на імунну відповідь: як вироблення антитіл, так і — в ідеалі — перевіряють клітинний імунітет, хоча це більш тривалий і трудомісткий процес.

У перших двох фазах зазвичай беруть участь десятки або сотні людей. Якщо вони успішні, на третій стадії вакцинують вже тисячі добровольців. Така ж сама кількість людей отримує плацебо. Вчені порівнюють, в якій з цих груп більше заразилися інфекцією, від якої повинна захищати вакцина. Третя фаза клінічних випробувань займає вельми тривалий час, і прискорити її практично не можна, адже інфікування відбувається природним шляхом.

Правила проведення клінічних випробувань написані кров'ю — їх не можна порушувати

В історії є чимало випадків, коли не до кінця перевірені вакцини викликали несприятливі наслідки: в найкращому разі були неефективними, в найгіршому — призводили до смертельних наслідків.

Показовий випадок: історія з вакциною від поліомієліту в США (1960-ті роки), коли щеплення, покликане захищати, саме викликало небезпечне захворювання. Ще масштабніша катастрофа сталася на Філіппінах, тут після введення вакцини від лихоманки Денге загинуло близько 600 дітей. Здавалося б, вакцина ефективна, викликала хорошу імунну відповідь. Однак коли щеплена дитина стикалася з вірусом, у неї починався так званий цитокіновий шторм, який представляє критичну фазу і при коронавірусній інфекції. Ще один приклад — невдала вакцина від ротавірусу, що інколи викликала у дітей інвагінацію кишечника (кишкову непрохідність).

Трагічні історії з вакцинами зустрічаються нечасто, але про ці приклади варто пам'ятати щоразу, коли виникає спокуса застосувати вакцину на людях якомога швидше. Одна невдала вакцина здатна поховати всі плюси вакцинопрофілактики, завдати незрівнянно більшої шкоди за передбачувану користь від колективного імунітету до одного вірусу.

Щоб уникнути поганих історій, і була придумана процедура трифазної перевірки вакцин, якої мусять дотримуватися виробники. Під час пандемії всі поспішають, намагаються прискоритися, наприклад, об'єднують першу і другу або другу і третю фази клінічних випробувань, знаходять пацієнтів для тестування в інших країнах... Проте ніхто з розробників вакцин не пропускає дуже важливу третю фазу, адже тестування на тисячах добровольців виявляє рідкісні побічні ефекти, які в масштабах популяції можуть спричинити серйозні проблеми.

Російська вакцина від коронавірусу — які ризики несе вакцинація

Розробка вчених дослідного центру епідеміології і мікробіології ім. М. Гамалії належить до аденовірусних векторних вакцин. Це новий тип вакцин, який донині широко не використовувався. Аденовірусний геном являє собою вектор. Кажучи спрощено, вчені взяли геном аденовірусу і вставили в нього ген, що кодує білок коронавірусу (в цьому випадку S — спайк-білок, за допомогою цього білка-шипа коронавірус чіпляється за рецептори ACE2 на наших клітинах). Вийшла така собі ГМО-вакцина. Під час вакцинації аденовірус не викликає інфекції, оскільки спеціальним чином ослаблений. Потрапляючи у клітини, починає синтезувати свої білки, а також білки нового коронавірусу, а імунна система вчиться їх впізнавати і виробляє імунну відповідь.

«За такого підходу, коли чужорідні білки пред'являються імунній системі не тільки «ззовні», а й зсередини клітин, — генеруються і антитіла, і клітинна імунна відповідь. Це два різних механізми, але обидва є важливими у формуванні стійкого імунітету», — пояснює молекулярний біолог Ірина Якутенко. В теорії вакцина від коронавірусу хороша, а на практиці?

Вакцина на швидку руку

Як Росії вдалося створити вакцину від коронавірусу так швидко? Російські вчені пояснюють свій успіх тим, що в цьому ж інституті тестувався схожий тип вакцини проти MERS — близькосхідного респіраторного синдрому, перші випадки якого були зафіксовані 2012 року. Вакцина була створена за таким самим принципом, тільки в геном аденовірусу був вставлений ген білка вірусу MERS.

Це лукавство, кажуть експерти. Вакцина проти MERS не отримала реєстрації і не використовувалася широко на людях. Ба більше, якщо схожа вакцина не показала серйозних побічних ефектів, це зовсім не означає, що вакцина від коронавірусу, створена на такій самій платформі, також буде безпечною. Такі аргументи є неспроможними.

Спіймати побічні ефекти

Повторімося, що до реєстрації препарат або вакцина повинні пройти фінальну третю фазу. Це важлива стадія, тут з дистанції вилітають чимало ліків і вакцин, які на попередніх етапах виглядали багатонадійними. Третя фаза передбачає широкомасштабне тестування на тисячах добровольців, таким чином вдається впіймати дуже часті або рідкі побічні ефекти. У популяційному масштабі вони можуть бути вельми небезпечними.

Припустімо, побічний ефект зустрічається 1 на 200 або 1000 вакцинацій. Порівняйте: в перших двох фазах клінічних випробувань російської вакцини від коронавірусу добровольців було менш як 100 (сумарно). Які побічні ефекти можна зловити на такій вибірці?

Одним з важливих факторів, що визначають безпеку масової вакцинації, є відсутність феномена АЗПІ — антитілозалежного посилення інфекції. Таке трапляється, якщо вакцина не зовсім відповідає тому штаму вірусу, який гуляє в популяції, або не зовсім правильно був підібраний білок, на який виробляються антитіла. Завдяки ураженню імунних клітин відбувається посилення інфекції. Це доволі рідкісна історія, але її ймовірність виключити не можна, не провівши всіх фаз випробувань вакцини.

Медики і вчителі — вакцинувати добровільно не можна примусово

Отже, після двох фаз випробувань російська вакцина від коронавірусу була зареєстрована. Поки для обмеженого використання у груп ризику — вчителів і медичного персоналу. За заявами міністра охорони здоров'я РФ, медикам і педагогам почнуть робити щеплення паралельно з іншими випробуваннями. Та от наскільки добровільно?

«Це означає, що вони фактично слугуватимуть піддослідними кроликами для третьої фази, — вважає Ірина Якутенко. — Добровольці, які своєю волею погоджуються брати участь у клінічних випробуваннях, захищені документально, страховкою на випадок ускладнень тощо. А чим захищені вчителі та медики? Як їм потім обстоювати проблеми зі здоров'ям? Через суд? Процедура непрозора і не прописана. Як мінімум, це неетично. Тести невивчених препаратів на людях, які нічого не підозрюють, — це щось із серії доктора Менгеле та інших найгірших практик XX століття».

«Супутник V» і стійкість імунітету проти коронавірусу

Російські чиновники в Міністерстві охорони здоров'я і Міноборони, які спільно тестували вакцину від коронавірусу, стверджують, що хвилюватися нема про що: препарат є безпечним і гарантує імунітет на два роки. Однак випробування вакцини тривали два місяці (з червня), звідки така впевненість? До того ж, якщо почитати інструкцію до вакцини, вона вводиться двічі, з інтервалом у три тижні. Препарат також не тестувався на людях, старших за 60 років. Але ж саме ця категорія в зоні найбільшого ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.

Насправді достовірно про тривалість імунітету, гарантованого російською вакциною від коронавірусу, говорити нічого не можна. Як ми вже казали, фінальної третьої стадії клінічних випробувань, здатної пролити світло на це питання, не проводилося. Це ризикована ідея, кажуть експерти. Оманлива захищеність може коштувати дорого. Щеплені люди, сподіваючись на вакцину, розслабляються і змінюють свою поведінку, а держава вживає обмежувальних заходів залежно від того, чи є імунітет у населення. Та й кому потрібна вакцина, скажімо, з імунітетом у кілька місяців?

Звичайно, не можна відкидати ймовірність, що вакцина від коронавірусу вдалася. А може бути все навпаки. Ось чому міжнародна спільнота і організації, пов'язані з фармацевтикою, так обурилися через реєстрацію недоперевіреної вакцини. Це ризик, який може коштувати багатьох життів. Чи варто ризикувати заради бравади? Багатьом країнам і без вакцини вдається тримати коронавірус в узді. На жаль, створення вакцини від COVID-19 дедалі більше переходить з медичного питання в політичну і економічну площину з усіма наслідками, що випливають.