Коронавирус подкосил еще более 200 киевлян — новая статистика по районамhttps://racurs.ua/n142719-koronavirus-podkosil-esche-bolee-200-kievlyan-novaya-statistika-po-rayonam.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки количество заболевших выросло, а часть больных доставили в больницы из-за тяжелого и среднего течения болезни.
Заболевание обнаружили у 227 человек, среди заболевших — 9 детей и трое медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Вчера заболели:
- 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;
- 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;
- пять девочек от пяти до 16 лет;
- четыре мальчика от двух до 10 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницкий район — 39 случаев;
- Святошинский район — 37 случаев;
- Днепровский район — 31 случай.
Сообщается, что в больницы за минувшие сутки госпитализировали 37 киевлян, а другие заболевшие находятся дома на самоизоляции под контролем медиков. Коронавирусную болезнь
преодолел 101 человек, а с начала пандемии выздоровели уже 3 тыс. 585 человек. Всего в Киеве уже 11 тыс. 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает бить рекорды. За минувшие сутки, 19 августа, зарегистрировали 2 тыс. 134 новых случаев COVID-19. Это — новый рекорд инфицирования с начала эпидемии в Украине.