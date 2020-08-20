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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

Коронавирус подкосил еще более 200 киевлян — новая статистика по районам

20 авг 2020, 11:05
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки количество заболевших выросло, а часть больных доставили в больницы из-за тяжелого и среднего течения болезни.

Заболевание обнаружили у 227 человек, среди заболевших — 9 детей и трое медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.


Вчера заболели:

  • 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;
  • 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;
  • пять девочек от пяти до 16 лет;
  • четыре мальчика от двух до 10 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницкий район — 39 случаев;
  • Святошинский район — 37 случаев;
  • Днепровский район — 31 случай.

Сообщается, что в больницы за минувшие сутки госпитализировали 37 киевлян, а другие заболевшие находятся дома на самоизоляции под контролем медиков. Коронавирусную болезнь преодолел 101 человек, а с начала пандемии выздоровели уже 3 тыс. 585 человек. Всего в Киеве уже 11 тыс. 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Динамика распостранения коронавируса в Киеве. Карта: Telegram

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает бить рекорды. За минувшие сутки, 19 августа, зарегистрировали 2 тыс. 134 новых случаев COVID-19. Это — новый рекорд инфицирования с начала эпидемии в Украине.

Источник: Ракурс


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