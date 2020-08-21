Олексія Навального оглянули німецькі лікарі. Фото: texty.org.ua

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Олексія Навального, який госпіталізований в Омську лікарню швидкої медичної допомоги з отруєнням, 21 серпня оглянули німецькі лікарі.

Медикам із берлінської клініки, які прилетіли вранці на реанімаційному літаку, не дозволили зустрітися з родичами постраждалого опозиціонера. Про це повідомила прес-секретар політика Кіра Ярмиш у Twitter.

Ми розуміємо, що перешкоджають нашій зустрічі з німецькими лікарями російські лікарі і правоохоронні органи, які знаходяться всередині у великій кількості, — заявила дружина Олексія Навального Юлія.

Згодом стало відомо, що після таємних консультацій невідомі люди в цивільному вивели німецьких медиків через чорний хід та посадили в автомобіль.

Дружина і брат Навального чекали їх біля парадного входу, оскільки з лікарні їх виставили, заявивши, що про результати зустрічі медиків їм пообіцяли повідомити під час прес-конференції.

Тим часом головний лікар Омської лікарні Олександр Мураховський заявив, що після консультацій із німецькими колегами було прийнято рішення залишити Олексія Навального в Омську «до стабілізації стану».

Нагадаємо, 20 серпня Навальному стало погано під час перельоту з Москви до Томська. У зв’язку з цим літак, на якому він перебував, екстрено посадили в Омську. Політик впав у кому, а згодом в його організмі виявили отруту. Яка це саме отрута — не повідомили через «таємницю слідства».