Олексій Навальний, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n142772-otrutu-vyyavyly-v-organizmi-rosiyskogo-opozycionera-navalnogo-yogo-ne-dozvolyaut-perevezty.html

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Отруту виявили в організмі Олексія Навального, відомого російського 44-річного опозиціонера, якого вчора, 20 серпня, госпіталізували до лікарні в російському місті Омську.

Яка це саме отрута — не повідомляється через «таємницю слідства», зазначається лише, що вона небезпечна для оточуючих. Про це у своєму Твіттері повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

Зазначається, що про виявлення отрути лікарям повідомила російська транспортна поліція.

У зв’язку з цим омські лікарі відмовили в наданні дозволу на транспортування Навального до клініки в Німеччині медичним літаком, який прибув сьогодні, 21 серпня.

В очолюваній Навальним організації «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) вважають невипадковим, що інформація про виявлення небезпечної отрути з’явилася після прибуття літака з Німеччини.

До нинішнього моменту лікарі говорили, що готові санкціонувати транспортування, — зазначила Ярмиш. — Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозвіл. Це рішення, звичайно, приймали не вони, а Кремль.

У ФБК також заявили, що звертаються до Європейського суду з прав людини щодо прийняття термінових заходів у цій ситуації.

Вимагаємо заборонити владі РФ перешкоджати транспортуванню Навального до медичного закладу. Затягування перевезення може призвести до заподіяння непоправної шкоди життю та здоров’ю, — наголосила Ярмиш.

В організації наголошують, що Навального госпіталізували до лікарні, в якій він зараз перебуває, лише тому, що вона розташована найближче до Омського аеропорту. У ФБК наголошують, що є можливість перевести його до кращих лікарів з кращим обладнанням.

Помічник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Роберт О’Брайен 20 серпня заявив, що ситуація із Навальним викликає серйозну стурбованість і може вплинути на відносини США і Росії, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, якщо виявиться, що «за цим стояли росіяни», США врахують це, визначаючи свою політику щодо Росії.

Нагадаємо, Навальному стало погано під час перельоту з Москви до Томська. У зв’язку з цим літак, на якому він перебував, екстрено посадили в Омську.