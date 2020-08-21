Яд обнаружили в организме российского оппозиционера Навального

Алексей Навальный, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n142772-yad-obnarujili-v-organizme-rossiyskogo-oppozicionera-navalnogo-ego-ne-razreshaut-perevezti.html

Ракурс

Алексея Навального, российского оппозиционера, отравили — теперь эту информацию подтвердили официально. В его организме обнаружили яд.

Какой это именно яд — не сообщается из-за «тайны следствия», отмечается лишь, что он опасен для окружающих. Об этом в своем Твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Отмечается, что об обнаружении яда врачам сообщила российская транспортная полиция.

В связи с этим омские врачи отказали в предоставлении разрешения на транспортировку Навального в клинику в Германии медицинским самолетом, который прибыл сегодня, 21 августа.

В возглавляемой Навальным организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) считают неслучайным, что информация об обнаружении опасного яда появилась после прибытия самолета из Германии.

До нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. — заявила Ярмыш. — Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль.

В ФБК также заявили, что обращаются в Европейский суд по правам человека о принятии срочных мер в этой ситуации.

Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью, — подчеркнула Ярмыш.

В организации подчеркивают, что Навального госпитализировали в больницу, в которой он сейчас находится, только потому, что она расположена ближе всех к Омскому аэропорту. В ФБК отмечают, что есть возможность перевести его к лучшим врачам с лучшим оборудованием.

Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен 20 августа заявил, что ситуация с Навальным вызывает серьезную обеспокоенность и может повлиять на отношения США и России, сообщает агентство Reuters.

По его словам, если окажется, что «за этим стояли россияне», США учтут это, определяя свою политику в отношении России.

Напомним, Навальному стало плохо во время перелета из Москвы в Томск. В связи с этим самолет, на котором он находился, экстренно посадили в Омске.