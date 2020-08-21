100 тыс. больных COVID-19 — Минздрав обновил статистику коронавируса

https://racurs.ua/n142771-100-tys-bolnyh-covid-19-minzdrav-obnovil-statistiku-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирусной болезнью в Украине заразились еще 2 тыс. 106 граждан. Такова статистика Минздрава по состоянию на утро 21 августа.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 100 тыс. 643 человек. При этом 2 тыс. 207 пациентов умерли.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали рекордное количество людей — 487. Больше всего новых случаев обнаружили в Черновицкой (208), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162) областях и в Киеве (156).

Вечером 20 августа в Украине обновили разделение на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Например, с 24 августа Сумы и Хмельницкий уже не будут находиться в «зеленой» зоне, а Черновцы отнесут к «красной» зоне. Киев остается в «желтой зоне» еще на две недели.

Это означает, что в столице запрещены посещение социальных учреждений и работа ночных клубов. А вот Киево-Святошинский район Киева попал под «оранжевый» уровень.

Вчера в Украине зафиксировали новый рекорд коронавируса — 2 тыс. 134 больных.

Между тем с 1 сентября при въезде в Египет у всех туристов будут требовать ПЦР-тесты. Въезд для отдыхающих пока разрешен в три прибрежные провинции с самыми низкими показателями COVID-19 — Южный Синай, Красное море и Матрух.