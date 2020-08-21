Джо Байден, фото: Doug Jones for Senate Committee

https://racurs.ua/n142770-bayden-soglasilsya-ballotirovatsya-v-prezidenty-ssha-ot-demokraticheskoy-partii.html

Ракурс

Джо Байден, один из фаворитов нынешних президентских выборов в США, официально согласился баллотироваться на них от Демократической партии.

Об этом Байден сообщил в своем Твиттере.

Я с большой честью и смирением соглашаюсь баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки, — отметил он.

Также Байден объявил об этом решении на съезде Демократической партии, который, как и ряд подобных мероприятий этого года, происходит в режиме онлайн.

Эта кампания заключается не только в том, чтобы выиграть голоса. Речь идет о завоевании сердца и души Америки, — убежден Байден.

Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.



They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M — Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября этого года. Их победитель к выполнению президентских обязанностей приступит в январе 2021 года.

В случае победы Байдена на президентских выборах вице-президентом станет Камала Харрис — бывший генпрокурор штата Калифорния, а впоследствии — сенатор от Демократической партии.

Другим фаворитом выборов считается действующий президент США Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.

Напомним, Байдена единым кандидатом от Демократической партии США утвердили на съезде этой политсилы 18 августа, который также проходил в режиме онлайн.