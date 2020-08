Джо Байден, один из фаворитов нынешних президентских выборов в США, официально согласился баллотироваться на них от Демократической партии.

Об этом Байден сообщил в своем Твиттере.

Также Байден объявил об этом решении на съезде Демократической партии, который, как и ряд подобных мероприятий этого года, происходит в режиме онлайн.

Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.



They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M