Джо Байден, один із фаворитів цьогорічних президентських виборів у США, офіційно погодився балотуватися на них від Демократичної партії.

Про це Байден повідомив у своєму Твіттері.

Також Байден оголосив про це рішення на з’їзді Демократичної партії, який, як і низка подібних заходів цього року, відбувається в режимі онлайн.

Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.



They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M