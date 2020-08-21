Джо Байден, фото: Doug Jones for Senate Committee

https://racurs.ua/ua/n142770-bayden-pogodyvsya-balotuvatysya-v-prezydenty-ssha-vid-demokratychnoyi-partiyi.html

Ракурс

Джо Байден, один із фаворитів цьогорічних президентських виборів у США, офіційно погодився балотуватися на них від Демократичної партії.

Про це Байден повідомив у своєму Твіттері.

Я з великою честю і смиренням погоджуюся балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів Америки, — зазначив він.

Також Байден оголосив про це рішення на з’їзді Демократичної партії, який, як і низка подібних заходів цього року, відбувається в режимі онлайн.

Ця кампанія полягає не тільки в тому, щоб виграти голоси. Йдеться про завоювання серця та душі Америки, — переконаний Байден.

Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.



They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M — Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020

Президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада цього року. Їх переможець до виконання президентських обов’язків приступить у січні 2021 року.

В разі перемоги Байдена на президентських виборах віце-президентом стане Камала Харріс — колишній генпрокурор штату Каліфорнія, а згодом — сенатор від Демократичної партії.

Іншим фаворитом виборів вважається чинний президент США Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Нагадаємо, Байдена єдиним кандидатом від Демократичної партії США затвердили на з’їзді цієї політсили 18 серпня, який також проходив в режимі онлайн.