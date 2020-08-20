В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n142761-karantinnye-zony-v-ukraine-obnovleny-spisok.html

Ракурс

Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине продолжается.

Перечень городов и районов «красной», «желтой» и «зеленой» зон карантина обновлен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Отмечается, что новое зонирование начнет действовать с 00.00 24 августа в течение 14 дней.

«Зеленая» зона предусматривает обязательное пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах. При проведении массовых мероприятий разрешается пребывание не более одного человека на 5 кв. м, кинотеатры должны работать с заполненностью не более 50%. Перевозка пассажиров осуществляется только в пределах количества сидячих мест.

«Желтая» зона также предусматривает запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

«Оранжевая» зона к ограничениям «желтой» зоны добавляет запрет на деятельность средств размещения (хостелов, турбаз и т.д.), кроме отелей. Кроме того, под запрет попадает деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, работа спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры, а также прием новых смен в детские лагеря.

Также запрещены плановые госпитализации в больницах. В «оранжевой зоне» запрещено проведение массовых мероприятий с аудиторией более одного человека на 20 кв. м при общем количестве посетителей не более 100 человек.

В «красной» зоне больше всего ограничений. Кроме ограничений «оранжевой» зоны, здесь также запрещены работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

В самую строгую «красную» зону попали:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

в «оранжевую» зону отнесены:

город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области;

города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Кольский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

Киево-Святошинский район Киевской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

город Измаил, Белгородский, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

в «желтую» зону попали:

Киев;

города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварский, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збараський, Казовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области.

Остальные города и районы Украины — в «зеленой зоне».