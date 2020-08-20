Авария на МКС, экипаж переходит в российский модуль. Фото: RT

https://racurs.ua/n142760-avariya-na-mks-ekipaj-perehodit-v-rossiyskiy-modul.html

Ракурс

Авария произошла на Международной космической станции (МКС). Зафиксирована утечка воздуха, а это очень опасно в условиях космоса.

Небольшую утечку воздуха подтвердили в «Роскомосе», сообщает «РИА Новости».

Завтра весь экипаж станции изолируется в российском модуле «Звезда». Будут проведены работы по организации контроля давления в американских модулях NASA.

Решение об изоляции экипажа в российском модуле было принято совместно с американской стороной.

В период трехдневного пребывания на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет, — заявили в «Роскосмосе».

В качестве одной из возможных причин утечки воздуха называют попадание микрометеорита. Модули МКС будут последовательно перекрываться, чтобы определить, где именно имеется утечка воздуха.

Как известно, сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Как ранее писал «Ракурс», NASA планирует построить ядерные реакторы на Луне и Марсе. Сначала специалисты разработают конструкцию реактора и только после этого начнется строительство тестового образца для отправки на Луну. Ожидается, что проект подготовят для запуска в 2026 году.