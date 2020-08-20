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Ракурс
«Террориста» задержала охрана киевского супемаркета. Фото: Велмарт

«Террориста» задержала охрана киевского супемаркета (ФОТО)

20 авг 2020, 19:00
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«Террорист», который грозился взорвать взрывчатку в киевском супермаркете «Велмарт», был задержан охраной магазина через две минуты. Инцидент произошел сегодня вечером, 20 августа, в Киеве на улице Чернобыльской.

Горе-«террорист» был передан прибывшим на вызов патрульным полицейским, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

«Террориста» задержала охрана киевского супемаркета. Фото: Telegram

По словам сотрудницы супермаркета, пьяный мужчина с черным пакетом в руках зашел в холл магазина и заявил: «Я вас буду взрывать!» Мужчина добавил, что у него в пакете взрывчатка.

«Террориста» задержала охрана киевского супемаркета. Фото: Telegram

Охрана супермаркета вызвала полицию, но уже спустя две минуты им удалось самостоятельно задержать «террориста».

«Террориста» задержала охрана киевского супемаркета. Фото: Telegram


Сотрудница магазина назвала инцидент с «террористом» штатной ситуацией. По ее словам, вокруг очень много пьяных мужчин, а заявления о взрывах звучат чуть ли не каждый день.

Как ранее писал «Ракурс», гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который захватил и угрожал взорвать отделение Universal Bank в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева, суд оставил под арестом без права внесения залога.

Источник: Ракурс


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