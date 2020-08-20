«Терориста» затримала охорона київського супемаркету. Фото: Велмарт

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Ракурс

«Терорист», який погрожував підірвати вибухівку в київському супермаркеті «Велмарт», був затриманий охороною магазину через дві хвилини. Інцидент стався сьогодні ввечері, 20 серпня, у Києві на вулиці Чорнобильській.

Горе-«терориста» було передано прибулим на виклик патрульним поліцейським, повідомляється у Telegram-каналі PavlovskyNews.

За словами співробітниці супермаркету, п’яний чоловік із чорним пакетом у руках зайшов до холу магазину і заявив: «Я вас буду підривати!» Чоловік додав, що у нього в пакеті вибухівка.

Охорона супермаркету викликала поліцію, але вже через дві хвилини їм вдалося самотужки затримати «терориста».

Співробітниця магазина назвала інцидент із «терористом» штатною ситуацією. За її словами, навколо дуже багато п’яних чоловіків, а заяви про вибухи лунають мало не кожного дня.

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