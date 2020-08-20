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Ракурс
«Терориста» затримала охорона київського супемаркету. Фото: Велмарт

«Терориста» затримала охорона київського супемаркету (ФОТО)

20 сер 2020, 19:00
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«Терорист», який погрожував підірвати вибухівку в київському супермаркеті «Велмарт», був затриманий охороною магазину через дві хвилини. Інцидент стався сьогодні ввечері, 20 серпня, у Києві на вулиці Чорнобильській.

Горе-«терориста» було передано прибулим на виклик патрульним поліцейським, повідомляється у Telegram-каналі PavlovskyNews.

«Терориста» затримала охорона київського супемаркету. Фото: TelegramЗа словами співробітниці супермаркету, п’яний чоловік із чорним пакетом у руках зайшов до холу магазину і заявив: «Я вас буду підривати!» Чоловік додав, що у нього в пакеті вибухівка.

«Терориста» затримала охорона київського супемаркету. Фото: TelegramОхорона супермаркету викликала поліцію, але вже через дві хвилини їм вдалося самотужки затримати «терориста».

«Терориста» затримала охорона київського супемаркету. Фото: Telegram


Співробітниця магазина назвала інцидент із «терористом» штатною ситуацією. За її словами, навколо дуже багато п’яних чоловіків, а заяви про вибухи лунають мало не кожного дня.

Як раніше писав «Ракурс», громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який захопив і погрожував підірвати відділення Universal Bank у бізнес-центрі «Леонардо» в центрі Києва, суд залишив під арештом без права внесення застави.

Джерело: Ракурс


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