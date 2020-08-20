Інциденту стався 15 серпня

https://racurs.ua/ua/n142758-korova-yaka-vyplyvla-z-morya-shokuvala-vidviduvachiv-plyaju-v-irlandiyi-video.html

Ракурс

В Ірландії відвідувачів пляжу Магераклогер у місті Банбег шокувала корова, яка несподівано випила з моря.

Вибравшись із води, тварина почала стрімко тікати в напрямку розташованого поряд пасовища від відвідувачів пляжу, які спробували до неї наблизитися, повідомляє видання UPI.

Зазначається, що цей інцидент стався 15 серпня. Тварина, ймовірно, перебувала на узбережжі розташованого поряд острова, коли почався приплив, а після зниження рівня води вирішила повернутися на «велику землю».

Нагадаємо, в Німеччині нещодавно провели акцію протесту проти вбивства дикого кабана на кличку Ельза. Ця тварина стала всесвітньо відомою після публікації в інтернеті фотографій, на якій за Ельзою женеться нудист, чиї речі вона схопила.