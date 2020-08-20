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Ракурс
Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: Dezеen

Туалет-лабіринт з’явився у Токіо (ФОТО)

20 сер 2020, 18:20
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Японія завжди вражала європейців незвичною архітектурою. У парку Ебісу, який розташований у районі Шібуя у Токіо, з’явився незвичний бетонний туалет, який нагадує лабіринт. Будівля виконана у стилі примітивної японської хатини, яка у древній Японії використовувалася у якості туалету.

Будинок побудовано з бетону та текстурованих дерев’яних дощок і зведено в рамках проекту Tokyo Toilet Project, пише Dezеen.

Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: Dezеen

Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: DezеenНа думку архітекторів, туалет не повинен привертати до себе уваги і гармонійно вписуватися у навколишній дизайн.

Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: Dezеen

Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: Dezеen

Будівля складається із 15 бетонних стін. Їхнє розташування нагадує лабіринт із проміжками, що відкривають непомітні входи у три різні зони. До них відносяться чоловічі та жіночі туалети, кабінка для сповивання дітей, а також зона для користувачів із обмеженими можливостями.

Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: Dezеen

Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: DezеenАвтором проекту є японське бюро Wonderwall. У рамках проекту буде побудовано 17 таких туалетів.

Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: Dezеen


Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: Dezеen

Як раніше писав «Ракурс», Японське аерокосмічне агентство почало розробку супутника, який призначений для знищення сміття на навколоземній орбіті. Супутник буде обпалювати об'єкти за допомогою спеціального лазера і після цього скидати в атмосферу Землі.


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