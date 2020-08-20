Туалет-лабіринт з'явився у Токіо. Фото: Dezеen

https://racurs.ua/ua/n142757-tualet-labirynt-z-yavyvsya-u-tokio-foto.html

Ракурс

Японія завжди вражала європейців незвичною архітектурою. У парку Ебісу, який розташований у районі Шібуя у Токіо, з’явився незвичний бетонний туалет, який нагадує лабіринт. Будівля виконана у стилі примітивної японської хатини, яка у древній Японії використовувалася у якості туалету.

Будинок побудовано з бетону та текстурованих дерев’яних дощок і зведено в рамках проекту Tokyo Toilet Project, пише Dezеen.

На думку архітекторів, туалет не повинен привертати до себе уваги і гармонійно вписуватися у навколишній дизайн.

Будівля складається із 15 бетонних стін. Їхнє розташування нагадує лабіринт із проміжками, що відкривають непомітні входи у три різні зони. До них відносяться чоловічі та жіночі туалети, кабінка для сповивання дітей, а також зона для користувачів із обмеженими можливостями.

Автором проекту є японське бюро Wonderwall. У рамках проекту буде побудовано 17 таких туалетів.

Як раніше писав «Ракурс», Японське аерокосмічне агентство почало розробку супутника, який призначений для знищення сміття на навколоземній орбіті. Супутник буде обпалювати об'єкти за допомогою спеціального лазера і після цього скидати в атмосферу Землі.