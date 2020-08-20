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Ракурс
Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen

Туалет-лабиринт появился в Токио (ФОТО)

20 авг 2020, 18:20
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Япония всегда поражала европейцев необычной архитектурой. В парке Эбису, который расположен в районе Сибуя в Токио, появился необычный бетонный туалет, который напоминает лабиринт. Здание выполнено в стиле примитивной японской хижины, которая в древней Японии использовалась в качестве туалета.

Здание построено из бетона и текстурированных деревянных досок и возведено в рамках проекта Tokyo Toilet Project, пишет Dezеen.

Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen

Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen

По мнению архитекторов, туалет не должен привлекать к себе внимания и гармонично вписываться в окружающий дизайн.

Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen

Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen

Здание состоит из 15 бетонных стен. Их расположение напоминает лабиринт с промежутками, открывающими незаметные входы в три разные зоны. К ним относятся мужские и женские туалеты, кабинка для пеленания детей, а также зона для пользователей с ограниченными возможностями.

Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen

Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen

Автором проекта является японское бюро Wonderwall. В рамках проекта будет построено 17 таких туалетов.

Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen


Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen

Как ранее писал «Ракурс», Японское аэрокосмическое агентство начало разработку спутника, который предназначен для уничтожения мусора на околоземной орбите. Спутник будет обжигать объекты с помощью специального лазера и после этого сбрасывать в атмосферу Земли.


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