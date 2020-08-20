Туалет-лабиринт появился в Токио. Фото: Dezеen

https://racurs.ua/n142757-tualet-labirint-poyavilsya-v-tokio-foto.html

Ракурс

Япония всегда поражала европейцев необычной архитектурой. В парке Эбису, который расположен в районе Сибуя в Токио, появился необычный бетонный туалет, который напоминает лабиринт. Здание выполнено в стиле примитивной японской хижины, которая в древней Японии использовалась в качестве туалета.

Здание построено из бетона и текстурированных деревянных досок и возведено в рамках проекта Tokyo Toilet Project, пишет Dezеen.

По мнению архитекторов, туалет не должен привлекать к себе внимания и гармонично вписываться в окружающий дизайн.

Здание состоит из 15 бетонных стен. Их расположение напоминает лабиринт с промежутками, открывающими незаметные входы в три разные зоны. К ним относятся мужские и женские туалеты, кабинка для пеленания детей, а также зона для пользователей с ограниченными возможностями.

Автором проекта является японское бюро Wonderwall. В рамках проекта будет построено 17 таких туалетов.

Как ранее писал «Ракурс», Японское аэрокосмическое агентство начало разработку спутника, который предназначен для уничтожения мусора на околоземной орбите. Спутник будет обжигать объекты с помощью специального лазера и после этого сбрасывать в атмосферу Земли.