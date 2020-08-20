Владимир Зеленский, фото: «Україна молода»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона до сих пор не получила от «той стороны» список удерживаемых лиц для проведения обмена пленными.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов во время поездки в Херсонскую область.

Зеленский отметил, что Украина уже передала свои списки на обмен.

Еще мы не получили полностью списки с той стороны, — отметил Зеленский.

Также, по словам Зеленского, подтверждена встреча советников в «нормандском формате».

Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров, — подчеркнул президент.

Зеленский также заявил, что очень доволен работой Леонида Кравчука, который недавно возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Я считаю, что они вдохновили в Минск (минский процесс — ред.) жизнь. Я считаю это в целом, я говорю о том моменте, когда в нем еще был Леонид Кучма, — заявил Зеленский.



Напомним, Зеленский во время рабочего визита на Херсонщину примерил на себя роль почтальона.