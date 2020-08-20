Владимир Зеленский. Фото: Агрополит

https://racurs.ua/n142755-zelenskiy-vjilsya-v-rol-pochtalona-na-hersonschine-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, посетил Херсонщину в рамках рабочего визита 20 августа. Во время путешествия он решил примерить на себя роль почтальона.

Президент доставил посылку в село Херсонской области. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Facebook.

Она рассказала, что Зеленский таким способом проводил проверку работы «Укрпочты» и узнавал, получают ли вовремя люди в селах свои пенсии и лекарства.

На видео, которое обнародовала пресс-секретарь, Владимир Зеленский и жители села, которые заказывали лекарства, выходят из дома в защитных масках и полностью придерживаются карантинных ограничений.



Такое строгое соблюдение карантина среди сельских жителей, находящихся на своем частном участке, наталкивает на размышления о том, что видео может быть постановочным.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Запорожье президент Владимир Зеленский проверил храбрость, согласившись на опасный трюк с огурцом от артистов конного театра на Хортице.

А уже перед визитом на Херсонщину ему удалось вызвать невероятную активность среди коммунальщиков города. Они клали асфальт ночью на участке, который должен был посетить Зеленский.