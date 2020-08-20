Зеленский вжился в роль почтальона на Херсонщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n142755-zelenskiy-vjilsya-v-rol-pochtalona-na-hersonschine-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, посетил Херсонщину в рамках рабочего визита 20 августа. Во время путешествия он решил примерить на себя роль почтальона.
Президент доставил посылку в село Херсонской области. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Facebook.
Она рассказала, что Зеленский таким способом проводил проверку работы «Укрпочты» и узнавал, получают ли вовремя люди в селах свои пенсии и лекарства.
На видео, которое обнародовала пресс-секретарь, Владимир Зеленский и жители села, которые заказывали лекарства, выходят из дома в защитных масках и полностью придерживаются
карантинных ограничений.
Такое строгое соблюдение карантина среди сельских жителей, находящихся на своем частном участке, наталкивает на размышления о том, что видео может быть постановочным.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Запорожье президент Владимир Зеленский проверил храбрость, согласившись на опасный трюк с огурцом от артистов конного театра на Хортице.
А уже перед визитом на Херсонщину ему удалось вызвать невероятную активность среди коммунальщиков города. Они клали асфальт ночью на участке, который должен был посетить Зеленский.