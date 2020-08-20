Необычный мотиватор для борьбы с коронавирусом установили в Индонезии. Фото: Bash.News

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Ракурс

Коронавирус в мире распространяется и правительствам приходится придумывать новые мотиваторы, направленные на соблюдение населением карантинных правил. В Индонезии решили, что лучшим способом будет запугивание своих граждан смертью.

В столице страны Джакарте на одной из улиц появился белый гроб с надписью «Жертва COVID-19», сообщает Vice.

Рядом с коронавирусным гробом стоит манекен, одетый в защитный эпидемиологический костюм.

Под гробом размещена доска, на которой опубликованы последние данные коронавирусной статистики страны.

По словам местного чиновника, многие граждане страны игнорируют элементарные правила безопасности, хотя количество случаев заражения в Индонезии неуклонно растет. Власти считают, что установка гроба заставит граждан соблюдать правила гигиены.

Следует отметить, что в Индонезии самый высокий уровень смертности от коронавируса в Юго-Восточной Азии. По состоянию на 20 августа в стране зафиксированы более 144 тыс. случаев инфицирования и более 6,2 тыс. смертей.

Как известно, это уже не первый случай, когда власти Индонезии применяют запугивание населения для недопущения распространения коронавируса. В апреле в одном из селений страны по улицам гуляли «привидения», чтобы жители не выходили на улицы во время эпидемии.

Как ранее писал «Ракурс», в Юго-Восточной Азии зафиксирован новый штамм коронавируса D614G. Он может оказаться намного опаснее SARS-CoV-2.