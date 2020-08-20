Незвичний мотиватор для боротьби з коронавірусом встановили в Індонезії. Фото: Bash.News

https://racurs.ua/ua/n142754-nezvychnyy-motyvator-dlya-borotby-z-koronavirusom-vstanovyly-v-indoneziyi-foto.html

Ракурс

Коронавірус у світі поширюється і урядам доводиться придумувати нові мотиватори, спрямовані на дотримання населенням карантинних правил. В Індонезії вирішили, що найкращим способом буде залякування своїх громадян смертю.

У столиці країни Джакарті на одній із вулиць з’явилася біла труна з написом «Жертва COVID-19», повідомляє Vice.

Поруч із коронавірусною труною стоїть манекен, одягнений у захисний епідеміологічний костюм.

Під труною розміщена дошка, на якій опубліковані останні дані коронавірусної статистики країни.

За словами місцевого чиновника, багато громадян країни ігнорують елементарні правила безпеки, хоча кількість випадків зараження в Індонезії неухильно зростає. Влада вважає, що установка труни змусить громадян дотримуватися правил гігієни.

Слід зазначити, що в Індонезії найвищий рівень смертності від коронавірусу в Південно-Східній Азії. Станом на 20 серпня у країні зафіксовано понад 144 тис. випадків інфікування та понад 6,2 тис. смертей.

Як відомо, це не перший випадок, коли влада Індонезії застосовує залякування населення для недопущення поширення коронавірусу. У квітні в одному з селищ країни вулицями гуляли «привиди», щоб жителі не виходили на вулиці під час епідемії.

Як раніше писав «Ракурс», в Південно-Східній Азії зафіксовано новий штам коронавірусу D614G. Він може виявитися набагато небезпечнішим за SARS-CoV-2.