Новий штам смертельного коронавірусу виявили в Азії. Фото: gazeta.ru

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Штам нового коронавірусу D614G, який зафіксували в Південно-Східній Азії, може виявитися набагато заразнішим за коронавірус SARS-CoV-2.

Новий вірус виявили в Малайзії та на Філіппінах. У Малайзії виявлено кластер із 45 випадків: спалах почався з людини, яка повернулася з Індії й порушила домашній карантин. Її тест на коронавірус після повернення в Малайзію був негативним. Порушника засудили до п’яти місяців тюрми та штрафу. Про це повідомляє Bloomberg.

А на Філіпіннах штам зафіксували серед випадкових зразків COVID-19 у найбільшому місті столичного регіону. Місцеві лікарі встановлюють, чи не стає вірус ще заразнішим завдяки мутації. Фахівці припускають, що це може прискорити поширення коронавірусу.

Штам D614G виявили й у інших країнах, але Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що відсутні докази того, що цей штам призводить до більш важкого захворювання. Окрім того, мутація також була виявлена ​​під час нещодавніх спалахів у Китаї.

Голова відділу епідеміології та біостатистики Гонконзького університету Бенджамін Коулінг заявив, що епідеміологічні дані не свідчать про те, що мутація значно більш заразна, ніж інші штами. Він не виключає, що новий штам може бути більш заразним, але поки немає достатніх доказів цього.

Водночас міністр охорони здоров’я Малайзії Нур Хішам Абдулла зазначив, що цей штам може зробити вірус у 10 разів заразнішим.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що оскільки молоді люди часто не знають, що вони переносять вірус, вони стають небезпечними для інших категорій населення, зокрема, літніх людей. Через це люди у віці від 20 до 40 років «все частіше стають рушійною силою поширення коронавірусу».