Новый штамм смертельного коронавируса обнаружили в Азии. Фото: gazeta.ru

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Штамм нового коронавируса D614G, который зафиксировали в Юго-Восточной Азии, может оказаться гораздо заразнее коронавируса SARS-CoV-2.

Новый вирус обнаружили в Малайзии и на Филиппинах. В Малайзии обнаружен кластер из 45 случаев: вспышка началась с человека, вернувшегося из Индии и нарушившего домашний карантин. Его тест на коронавирус по возвращению в Малайзию был отрицательным. Нарушителя приговорили к пяти месяцам тюрьмы и штрафу. Об этом сообщает Bloomberg.

А на Филипиннах штамм зафиксировали среди случайных образцов COVID-19 в крупнейшем городе столичного региона. Местные врачи устанавливают, не становится ли вирус еще заразнее благодаря мутации. Специалисты предполагают, что это может ускорить распространение коронавируса.

Штамм D614G обнаружили и в других странах, но Всемирная организация здравоохранения заявила, что отсутствуют доказательства того, что этот штамм приводит к более тяжелому заболеванию. Кроме того, мутация также была обнаружена во время недавних вспышек в Китае.

Глава отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бенджамин Коулинг заявил, что эпидемиологические данные не свидетельствуют о том, что мутация значительно более заразна, чем другие штаммы. Он не исключает, что новый штамм может быть более заразным, но пока нет достаточных доказательств этого.

При этом министр здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла отметил, что этот штамм может сделать вирус в 10 раз заразнее.

Напомним, в ВОЗ заявили, что поскольку молодые люди часто не знают, что они переносят вирус, они становятся опасными для других категорий населения, в частности, пожилых людей. Из-за этого люди в возрасте от 20 до 40 лет «все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса».