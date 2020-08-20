Президент Володимир Зеленський. Фото: Агрополіт

https://racurs.ua/ua/n142755-zelenskyy-vjyvsya-v-rol-lystonoshi-na-hersonschyni-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відвідав Херсонщину в рамках робочого візиту 20 серпня. Під час подорожі він вирішив приміряти на себе роль листоноші.

Президент доставив посилку до села в Херсонській області. Про це повідомила прес-секретар голови держави Юлія Мендель у Facebook.



Вона розповіла, що Зеленський у такий спосіб проводив перевірку роботи «Укрпошти» та дізнавався, чи отримують вчасно люди в селах свої пенсії та ліки.

На відео, яке оприлюднила прес-секретар, Володимир Зеленський та жителі села, які замовляли ліки, виходять з дому в захисних масках та повністю дотримуються карантинних обмежень.



Таке чітке дотримання карантинних обмежень серед селян, що перебувають на своїй приватній ділянці, наштовхує на роздуми, що відео має ознаки постановності.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі президент Володимир Зеленський перевірив хоробрість, погодившись на небезпечний трюк з огірком від артистів кінного театру на Хортиці.

А вже перед візитом до Херсонщини йому вдалося спричинити неймовірну активність серед комунальників міста. Вони клали асфальт серед ночі на ділянці, яку мав відвідати Зеленський.