У ніч перед візитом Зеленського в Херсоні клали асфальт — відео «Великого будівництва»

https://racurs.ua/ua/n142747-u-nich-pered-vizytom-zelenskogo-v-hersoni-klaly-asfalt-video-velykogo-budivnyctva.html

Ракурс

Візит Володимира Зеленського до Херсону спричинив активність комунальних служб міста. В мережі з’явилося відео термінових ремонтних робіт в обласному центрі.

Їх проводили поблизу об'єкта, який 20 серпня мав відвідати Зеленський. Як видно з відео, серед ночі дорожники клали асфальт. Відео опублікувало місцеве видання «Міст» і активіст Сергій Нікітенко.

Дорожні роботи велися на паркувальному майданчику біля будівлі «Укрпошти» на Бериславському шосе. Техніка клала асфальт на майданчику, де Зеленський мав вручати сім нових авто листоношам.

За словами Нікітенка, роботи почалися близько 22.00 і закінчилися дуже швидко, буквально за кілька годин.

«Ракурс» повідомляв, що 19 серпня Зеленський був у Запоріжжі і відвідав Хортицю. Там президент перевірив хоробрість, погодившись на небезпечний трюк від артистів кінного театру на Хортиці.

Влітку ЗМІ повідомляли про те, що напередодні візиту Зеленського на військове летовище у Луцьку там замітали калюжі.