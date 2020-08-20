В ночь перед визитом Зеленского в Херсоне клали асфальт, фото — "Мост"

https://racurs.ua/n142747-nochu-pered-vizitom-zelenskogo-v-hersone-klali-asfalt-video-bolshogo-stroitelstva.html

Ракурс

Визит Владимира Зеленского в Херсон вызвал активность коммунальных служб города. В сети появилось видео срочных ремонтных работ в областном центре.

Их проводили вблизи объекта, который 20 августа должен был посетить Зеленский. Как видно на видео, ночью дорожники укладывали асфальт. Видео опубликовало местное издание «Мост» и активист Сергей Никитенко.

Дорожные работы велись на парковке у здания «Укрпочты» на Бериславском шоссе. Техника укладывала асфальт на площадке, где Зеленский должен был вручать семь новых авто почтальонам.

По словам Никитенко, работы начались около 22.00 и закончились очень быстро, буквально за несколько часов.

«Ракурс» сообщал, что 19 августа Зеленский был в Запорожье и посетил Хортицу. Там президент проверил храбрость, согласившись на опасный трюк от артистов конного театра на Хортице.

Летом СМИ сообщали о том, что накануне визита Зеленского на военный аэродром в Луцке там подметали лужи.