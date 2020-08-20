Уделять больше внимания своим собакам хотят заставить немцев

В Германии хотят ввести новое обязательство для владельцев собак

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В Германии хотят обязать владельцев собак выгуливать своих питомцев по меньшей мере дважды в день.

Всего в этой стране 9,4 млн владельцев домашних животных, то есть новые правила, которые также устанавливают ограничения на перевозку животных в жаркую погоду, влияют на значительную часть населения, сообщает агентство Reuters.

Также инициатива предусматривает, что общее количество времени, в течение которого животное будет находиться на улице, должно быть не менее одного часа в день.

Домашние животные не являются приятными игрушками — их потребности нужно учитывать, — заявила министр сельского хозяйства Германии Юлия Клокенер, добавив, что домашние животные должны иметь достаточное количество физической активности и не оставаться в одиночестве слишком долго.

Отмечается, что эта законодательная инициатива вызвала бурное обсуждение в обществе.

В частности, спикер немецкой ассоциации владельцев собак Удо Коперник заявил, что этот законопроект подняли на смех, поскольку большинство владельцев собак и так достаточно с ними гуляют. Также, по его словам, такие нормы по продолжительности и частоты выгула подходят не для всех собак. Такого же мнения придерживается и кинолог Анья Штригель.

Двухчасовая прогулка для молодого лабрадора — это здоровее, чем для мопса с артритом и проблемами с сердцем, — подчеркнула она.



Самые популярные породы Германии — немецкая овчарка и такса. За ними следуют лабрадоры, ретриверы, джек-рассел-терьеры и мопсы.

Напомним, в Австрии недавно начали тренировать собак для поиска по запаху людей, заразившихся коронавирусом.