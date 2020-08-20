Приділяти більше уваги своїм собакам хочуть змусити німців

У Німеччині хочуть запровадити нове зобов'язання для власників собак

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У Німеччині хочуть зобов’язати власників собак вигулювати своїх домашніх улюбленців щонайменше двічі на день.

Всього у цій країні є 9,4 млн власників домашніх тварин, Тобто нові правила, які також встановлюють обмеження на перевезення тварин у спекотну погоду, впливають на значну частину населення, повідомляє агентство Reuters.

Також ініціатива передбачає, що загальна кількість часу, протягом якого тварина перебуватиме на вулиці, має бути не менше однієї години на день.

Домашні тварини не є приємними іграшками — їхні потреби потрібно враховувати, — заявила міністр сільського господарства Німеччини Юлія Клокєнер, додавши, що домашні тварини повинні мати достатню кількість фізичної активності та не залишатись на самоті занадто довго.

Зазначається, що ця законодавча ініціатива викликала бурхливе обговорення у суспільстві.

Зокрема, спікер німецької асоціації власників собак Удо Коперник заявив, що цей законопроект підняли на сміх, оскільки більшість власників собак і так достатньо з ними гуляють. Також, за його словами, такі норми щодо тривалості і частоти вигулу підходять не для всіх собак. Такої ж думки дотримується і кінолог Анья Штрігель.

Двогодинна прогулянка для молодого лабрадора — це здоровіше, ніж для мопса з артритом та проблемами із серцем, — наголосила вона.



Найпопулярніші породи Німеччини — німецька вівчарка та такса. За ними слідують лабрадори, ретривери, джек-рассел-тер'єри та мопси.

Нагадаємо, в Австрії нещодавно розпочали тренувати собак для пошуку за запахом людей, які заразилися коронавірусом.