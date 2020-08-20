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Ракурс
Причини забруднення повітря у Києві назвали в КМДА. Фото: ГолосUA

Причини забруднення повітря у Києві назвали в КМДА

20 сер 2020, 15:54
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Забруднення повітря у Києві фіксується останніми днями. Із 19 серпня у столиці відзначається підвищення вмісту в атмосфері продуктів горіння. Ситуацію погіршує занадто слабкий вітер, що перешкоджає перемішуванню шарів повітря і сприяє накопиченню забруднюючих речовин над поверхнею землі.

Однією із головних причин забруднення повітря є пожежі, які виникали навколо столиці останніми днями, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У повітрі зафіксовано перевищення:


  • діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки та проспекті Науки;
  • діоксиду азоту на площах Бессарабській, Деміївській, Оболонському проспекті та бульварі Лесі Українки;
  • формальдегіду на площах Бессарабській, Деміївській, Оболонському проспекті та бульварі Лесі Українки.

Лише за останню добу в екосистемах Києва зафіксовано п’ять пожеж трав’яного настилу на площі 5,2 га. Пожежі повністю ліквідовано. Також за останню добу в Київській області зафіксовано 42 пожежі трав’яного настилу на площі 42 га та три загоряння торфовищ на площі 0,5 га.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві спостерігалося сильне забруднення повітря під час масштабних пожеж у Чорнобильській зоні. Киянам рекомендували не відкривати вікна.

Джерело: Ракурс


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